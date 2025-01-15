長崎県大村市が、市中心部のアーケード商店街など2区域でのスケートボード走行を禁止する条例制定に向けて動いている。市内の県内最大級スケートパークに愛好者が集う一方、一部が市街地で滑ることで住民から騒音被害の申し出があっていた。14日から2月3日までパブリックコメントを受け付け、3月議会での提案を目指す。市が14日、市議会全員協議会で説明した。JR大村駅に近い中央商店街で騒音被害が続き、通行人の間をすり抜け