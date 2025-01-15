長崎県内の被爆者らでつくる4団体は14日、年頭の記者会見を長崎市内で開き、被爆80年目を迎えての決意を語った。日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞受賞で昨年から核兵器廃絶に向けた活動が注目されているものの、「われわれに残された時間はそう長くない」として、協力し合ってさらなる活動に取り組むことを宣言した。長崎原爆被災者協議会の田中重光会長（84）は、被爆証言の動画撮影や記念誌の発行といった次世代