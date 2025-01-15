1968年に西日本一帯で被害が発覚した食品公害「カネミ油症」のドキュメンタリー映画「母と子の絆〜カネミ油症の真実」の上映会が13日、熊本県水俣市であった。水俣病患者や支援者、市民ら約40人が参加。水俣病と同様、救済を求める未認定患者が今も多い油症事件への理解を深めた。カネミ油症では「カネミ倉庫」（北九州市）の米ぬか油（ライスオイル）にダイオキシン類が混入、健康被害が出た。昨秋から劇場公開されている映画