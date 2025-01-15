熊本市の本庁舎建て替え計画の賛否を問う住民投票条例制定を市民団体が直接請求したことを受け、大西一史市長は14日、市議会臨時会に「制定は必要ない」と反対意見を付して条例案を提案した。条例案を付託された市議会総務委員会（8人）は同日、審議後に賛成なしで「条例案を否決すべきもの」と決定。17日の臨時会の本会議で採決される。否決の公算が大きい。大西市長は、有識者会議や市議会の議論、市民向け説明会に触れ「6年