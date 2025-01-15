半導体製造装置向けのセラミック加工などを手がけるKOTANI（北九州市）は14日、半導体の需要増を受け、大分県中津市の新中津工場に5億円をかけて研削盤やレーザー加工機などを増設、事業拡大すると発表した。地元を中心に10人の新規雇用を予定している。同社は1959年設立。70年に中津市に進出、二つの工場を設けた。昨年、効率化のため新工場を建設し機能を集約していた。この日は藤本博社長が県庁を訪問。佐藤樹一郎知事と