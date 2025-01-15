水俣病研究の第一人者で医師の故原田正純氏らが始めた勉強会を引き継ぎ、全国の研究者や医師、市民らが議論する「水俣病事件研究交流集会」が11、12の両日、熊本県水俣市であった。熊本学園大水俣学研究センターなどでつくる実行委員会が毎年開いている。19回目の今回は患者や被害者を含む約120人が参加。11組が水俣病問題の現状や課題を発表した。研究センターの花田昌宣シニア客員教授は、水俣病に関する行政機関や各大学の