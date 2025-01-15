気象台が発表した内容です。 【写真を見る】大雪情報雪はいつ・どこで降る？【降雪シミュレーション】東北地方では15日昼過ぎから16日明け方にかけ大雪となる所がある見込み山形県・秋田県・青森県は？ 24時間降雪量は？ 東北地方では、冬型の気圧配置や上空の強い寒気の影響により、１５日昼過ぎから１６日明け方にかけて、大雪となる所がある見込みです。大雪による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、な