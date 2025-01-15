羽田空港で飛行機に乗り遅れた医師の男が、「アナウンスがない」と因縁をつけ職員を殴ってケガをさせた疑いで、警視庁に逮捕されました。医師の福田克彦容疑者（58）は13日夜、羽田空港の搭乗口で、全日空の女性職員の顔を複数回平手打ちして、全治1週間のケガを負わせた疑いが持たれています。福田容疑者は出張の帰りで、島根県に向かう飛行機に乗り遅れたため、「なぜアナウンスがなかったんだ」と女性職員に因縁をつけ、乗れな