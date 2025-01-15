東京女子医科大学の新校舎建設工事をめぐって、元理事長が背任の疑いで逮捕された事件で、別の建設工事でも現金5000万円を還流させていたとみられることがわかりました。東京女子医大の元理事長・岩本絹子容疑者（78）は東京・新宿区の新校舎の建設工事をめぐり、建築士の男性に業務実態がないにもかかわらず、「コンサル料」として現金およそ1億2000万円を支払い、大学側に損害を与えた疑いがもたれています。建築士はあわせて370