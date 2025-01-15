大統領公邸の周辺で待機する警官/Daniel Ceng/AnadoluGetty Images via CNN Newsource韓国・ソウル（ＣＮＮ）韓国の汚職事件捜査当局は、尹錫悦（ユンソンニョル）大統領が逮捕されたと発表した。尹大統領は韓国を揺るがした昨年１２月の戒厳令をめぐって内乱を主導した容疑などで捜査対象となり、弾劾（だんがい）審判が行われている。捜査当局はこの日早朝、尹大統領の公邸に到着。戒厳令をめぐる事情聴取のため、２度目の拘束を