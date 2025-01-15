韓国の捜査当局は15日午前、尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領を内乱の疑いで拘束しました。現職大統領の身柄拘束は史上初めてです。ソウルの公邸前から、FNNソウル支局・柳谷圭亮記者が中継でお伝えします。午前10時半過ぎ、尹大統領を乗せたとみられる車列は公邸とつながる出入り口から出てきました。一方、公邸周辺では大統領が去った今もなお、支持者による抗議の声が響いています。尹大統領に対し、内乱の疑いで拘束令状を取