Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが社内に向けて、「パフォーマンスが低い人を早く辞めさせる」方針を示したことがわかりました。具体的には、パフォーマンスを基準として5%ほどの従業員を人員整理することになるようです。Meta to trim 5% of its workforce focusing on underperformers | Windows Centralhttps://www.windowscentral.com/software-apps/work-productivity/meta-to-trim-5-percent-of-its-workforce-focusing-on