お笑いコンビ、千鳥が司会を務めるABCテレビのバラエティー番組「相席食堂」（火曜午後11時10分＝関西ローカル）が14日夜に放送され、視聴者からの質問コーナー「千鳥の相席Q＆A」で、この日はスタジオで観覧していた男性からの「マネジャーとして働くならどの芸人さんいいですか？」に回答した。大悟は「まあ、メッセンジャーさんとか」と話すと、ノブは「どこがやね」とツッコみを入れると、大悟は「どっちでも」と話すと、ノブ