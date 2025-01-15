２２年１２月に通販会社「ロコンド」の社員となったタレントの片瀬那奈（４３）が１４日にスタートしたＡＢＥＭＡオリジナル番組「愛のハイエナ」のシリーズ最新作「愛のハイエナｓｅａｓｏｎ３」（午後１１時）に出演した。「愛のハイエナ」シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ「ニューヨーク」と「さらば青春の光」の４人が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出すドキュメントバラエティー。今