女優の川栄李奈が１５日、都内で「私らしくヨーグルト新発見」プロジェクト発表会に出席した。健康寿命の延伸に向け、ヨーグルトを食生活に取り入れることを促進するイベント。専門家の先生からヨーグルトの摂取について「適量を毎日、継続的に」と伝えられた川栄は「花粉症がひどくてヨーグルトを食べると良いよって言われてたんですけど、毎日は食べられてなくて。毎日とるのは大切ですよね」と理解を深めた。２児の母親で