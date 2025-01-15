６月予定の都議選へ向け、地域政党?石丸新党?の立ち上げを宣言した前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏（４２）が１５日、都内で会見を開いた。石丸氏は１４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「残念ながら、テレ朝が会場にいらっしゃった場合、新党の話はできそうにありません」と投稿していた。会見前に石丸氏は「ちなみにテレビ朝日の方はいらっしゃってますか？」と呼びかけたがテレビ朝日は不在。「今日テレビ朝日がい