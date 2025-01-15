女性デュオ「ＰＵＦＦＹ」が１４日深夜のテレビ東京系「あのちゃんの電電電波」（火曜・深夜２時）に出演した。この日はＰＵＦＦＹの二人が“東京のおっかさん”になって、あのちゃんを癒やすという企画。スタジオでカニ鍋を食べながら、ほんわかトークで盛り上がった。冒頭ではあのちゃんがＰＵＦＦＹのプロフィルを読み上げ、「１９９６年に奥田民生プロデュースの『アジアの純真』でデビュー。デビューから４作品連続でミ