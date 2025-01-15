[ワシントン １４日 ロイター] - 全米独立企業連盟（ＮＦＩＢ）が１４日に発表した２０２４年１２月の中小企業景況感指数は１０５．１となり、前月から３．４ポイント上昇し、２０１８年１０月以来の高水準を記録した。同指数が過去５１年の平均である９８を上回るのは２カ月連続。不確実性に関する指数は１２ポイント低下して８６となった。昨年１１月の米選挙では共和党がホワイトハウスと連邦議会を掌握した。中小企業経営