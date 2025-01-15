インターネットショッピングを利用したウソの投資話を持ちかけられ、福岡市の68歳の自営業の女性が1300万円余りをだまし取られました。警察によりますと、福岡市南区の自営業の68歳の女性は去年9月、SNS上の投稿をきっかけに男性の名前のアカウントとやり取りするようになりました。3週間ほどたったころ、「インターネットショッピングサイトにあらかじめ商品の購入資金を入金しておき、注文が入ればその購入資金を使