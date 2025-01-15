選手権4強で流経柏に堂々対抗、東海大相模CB石井龍翔が語ったピッチ上の光景第103回の高校サッカー選手権で初出場ながらベスト4に進出した東海大相模（神奈川）。チームの守備を支えた172センチの2年生CB（センターバック）石井龍翔は、惜しくも0-1で敗れた準決勝の流通経済大柏（千葉）戦でも相手の前線からのハイプレスに対して臆することなく最終ラインからのビルドアップに参加したり、身体を張った守備で猛攻を凌いだりと、