あともう一踏ん張り！ というタイミングに飲む機会が多いエナジードリンク。これから本格化する受験シーズンなど、お世話になる人も多いのではないだろうか。と同時に、コロナ禍以降の健康意識の高まりから、カフェインレスやノンカフェイン飲料などの商品も多く発売され、「カフェイン摂取のコントロール」に対する考え方が注目されている。そんな中、植物由来食品を展開する「2foods（トゥーフーズ）」では、ゼロカフェイン・ゼ