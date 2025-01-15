１３日、武夷山国家公園風景区の南交差点でドライバーに交通安全に関する法律を説明する警察官。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山1月15日】中国で14日、春節（旧正月）の特別輸送態勢「春運」（1月14日〜2月22日の40日間）が始まった。その期間の交通安全と秩序を保障するため、福建省武夷山市では連日、交通安全運動が行われている。同省南平市高速道路交通と武夷山市公安局交通の警察官は、武夷山国家公園風景