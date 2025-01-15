バーミンガム横山歩夢が公式戦2試合連続ゴール日本人FW横山歩夢が所属するイングランド3部バーミンガムは、1月14日に行われたEFLトロフィーのラウンド16でスウィンドン・タウンと対戦して2-1で勝利し、準々決勝進出を決めた。横山は先発出場して1得点を挙げ、チームの勝利に貢献。クリス・デイビス監督は、横山を「1対1のスペシャリスト」と表現するとともに、彼をよりチームとして生かすことの必要性に言及した。英メディア「Bi