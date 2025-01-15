愛知県の大村知事は14日、職員の働き方改革として、2026年1月から「週休3日」も可能とする新たな勤務制度を導入すると発表しました。大村愛知県知事：「快適で働きやすい職場環境を整備し、職員のウェルビーイングの実現や公務職場の魅力向上を目指してまいります」愛知県は2026年1月から、交替制や短時間勤務の職員を除くすべての職員を対象に、4週間単位の総勤務時間を1日ごとに柔軟に配分できるフレックスタイム制度