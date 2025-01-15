アジア株上海市場でテイラースウィフト関連上昇紫金鉱業集団は急落、UFLPA対象リスト追加 東京時間11:13現在 香港ハンセン指数 19177.09（-42.69-0.22%） 中国上海総合指数 3243.49（+2.95+0.10%） 台湾加権指数 22714.58（-82.94-0.36%） 韓国総合株価指数 2502.18（+4.78+0.19%） 豪ＡＳＸ２００指数 8240.10（+9.10+0.11%） アジア株はまちまち、きょうの米CPIや来週のト