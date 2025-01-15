日銀「市場調節に関する意見交換会」を2月20日に開催へ 日銀は「市場調節に関する意見交換会」を2月20日16時半から開催する。日銀金融市場局長らが参加し、最近の金融市場の動向や国債市場の流動性などについて意見交換する。