【ニューヨーク＝小林泰裕】ブルームバーグ通信など米主要メディアは１４日、米ＳＮＳ大手メタ（旧フェイスブック）が従業員の５％を削減する方針だと報じた。業績の悪い従業員が対象で、約３６００人が削減される見通し。並行してＡＩ（人工知能）分野で優秀な人材の採用を強化し、人材の入れ替えを図る。報道によると、マーク・ザッカーバーグ最高経営責任者（ＣＥＯ）が１４日、「成績評価の基準を引き上げ、業績の低い社員