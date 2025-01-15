中国の李強首相（右端）と会談する（左から）公明党の西田幹事長と自民党の森山幹事長＝15日、北京の人民大会堂（共同）【北京共同】中国訪問中の自民党の森山裕、公明党の西田実仁両幹事長は15日午前、中国の李強首相と北京の人民大会堂で会談し、日中協力深化に向けた方策を議論した。森山氏から習近平国家主席に宛てた石破茂首相の親書も手渡す。東京電力福島第1原発処理水の海洋放出に伴う日本産水産物の輸入規制撤廃や、中