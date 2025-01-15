去年がんと診断されたことを公表した、イギリス王室のウィリアム皇太子の妻キャサリン妃は14日、がんが「寛解状態にある」と明らかにしました。キャサリン妃は去年3月、がんと診断されたことを公表し、治療に専念していましたが、去年9月には化学療法を終えたことを明らかにして、公務に復帰していました。こうした中、キャサリン妃は14日、SNSを更新し、がんが「寛解状態にある」と明らかにしました。キャサリン妃は、また、自身