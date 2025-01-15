4月開幕の大阪・関西万博に向け、参加各国の代表が一堂に集まる国際会議が15日、兵庫県姫路市で始まった。各国のパビリオンやイベントの運営をサポートすることが目的。今回は、開幕前最後の国際会議となり、主催する日本国際博覧会協会は各国の準備作業を加速させたい考えだ。【写真】万博パビリオン・イベント予約の今後の流れこの国際会議は「国際参加者会議（IPM）」と呼ばれ、万博に参加する約160の国・地域や国際機関か