©️ABCテレビ 日本製鉄がアメリカの鉄鋼大手USスチールを買収する計画に、バイデン大統領が禁止命令を出した！“相思相愛の買収”と言われていたこの計画に、バイデン大統領が突然ストップをかけたことで、日本製鉄と石破茂総理、さらにはUSスチールもブチギレ状態!? 【動画】トランプ次期大統領側近「今回の買収問題は国家安全保障上の問題などではない」取材した国際ジャーナリストが語る &