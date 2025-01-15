お笑いコンビ、千鳥が司会を務めるABCテレビのバラエティー番組「相席食堂」（火曜午後11時10分＝関西ローカル）の14日放送に、元カリスマホストでタレントの城咲仁が出演した。今回は、年男の芸能人が町中華激戦区で新年にふさわしい“開運メニュー”を求めて相席旅をする「開運町中華相席」で、城咲は名古屋・今池を散策した。後ろ姿で登場すると「ご指名ありがとうございます〜」とつかみのあいさつ。「スーパーフードマイスタ