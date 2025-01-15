¡Ú¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡Û 2·î12Æü È¯Çä ¥ªー¥×¥ó²Á³Ê ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬²È¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤È¥³¥é¥Ü¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×¤ò2·î12Æü¤è¤ê¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñÈ¯Çä¤¹¤ë¡£350mL´Ì¤È500mL´Ì¤¬¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤è¤êÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ñ