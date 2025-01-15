ポスティングシステムでメジャーリーグ移籍を目指す佐々木朗希投手が14日（日本時間15日）、ドジャースと2度目の面談を行うと米複数メディアが伝えた。佐々木争奪戦は、ドジャース、パドレス、ブルージェイズの3球団が最終候補と報じられており、これで各球団とも2度目の会談を終える。いよいよ決断の日が迫ってきたようだ。 ■大谷翔平、山本由伸の同席も 米メディア『ジ・アスレチック』のケン