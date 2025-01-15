矢野経済研究所は、国内文具・事務用品市場を調査し、商品別の動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。その結果、2023年度の文具・事務用品市場規模は前年度比0.5％減の3965億円に達した。2024年度は紙製品、事務用品はマイナス成長が見込まれ、文具・事務用品市場全体では縮小を予測する。2023年度の国内文具・事務用品市場規模は、メーカー出荷金額ベースで前年度比0.5％減の3965億円となった。当該市場は、2020年度に新型