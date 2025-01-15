◇プロ野球・巨人新人合同自主トレ初日（14日、稲城市）ドラフト2位の浦田俊輔選手が合同自主トレ中継のインタビューに応じ、「ミート力は自信があります」などと語りました。浦田選手は九州産業大出身の内野手で、即戦力の期待も高く、「走攻守、三拍子揃った選手というのを売りとしています。足に自信があるので、足を絡めたバッティングとか守備とか、足から持っていくというのが売りです」とアピール。将来的には打率3割、30盗