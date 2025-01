BTS・J-HOPEのソロコンサートへの期待感が高まっている。【写真】J-HOPE、実姉が「美女すぎて」話題2月28日〜3月2日の3日間、ソウル・KSPO DOMEで開催されるJ-HOPE初のワールドツアー「j-hope Tour『HOPE ON THE STAGE』」(以下、「HOPE ON THE STAGE」)のソウル公演が、ファンクラブの前売り販売と同時に全席完売を記録した。「HOPE ON THE STAGE」はソウルでツアーの幕を開けたあと、3月13日からブルックリンを皮切りに北米ツ