»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¶â²ôÌó£²£°¥­¥í¡ÊÌó£²²¯£¶£°£°£°Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µ¹Ô°÷¤Îº£Â¼Í³¹áÍýÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£¶¡Ë¤¬¡¢¶â²ô¤ò¼ÁÅ¹¤Ç¸½¶â²½¤·¡¢ÊÌ¤ÎÈï³²ÉÊ¤Î·êËä¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢·Ù»ëÄ£´´Éô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Ìó£´Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢£¶£°¿Í°Ê¾å¤Î¸ÜµÒ¤Î¶â²ô¤ä¸½¶â¡ÊÁí³ÛÌó£±£·²¯±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤Ç¤Ï·êËä¤á¤¹¤ë¼«Å¾¼ÖÁà¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»ëÄ£´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯£¹·îº¢¡¢ÅìµþÅÔ