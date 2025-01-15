【ブリュッセル共同】オランダ・ハーグの国際司法裁判所（ICJ）は14日、ナワフ・サラーム所長が同日付で所長と裁判官を辞任したと発表した。出身国レバノンのアウン大統領が13日、サラーム氏を新首相候補に指名したことが辞任理由とみられる。サラーム氏は2024年2月にICJ所長に就任し、27年2月まで任期が残っていた。ICJによると、国連総会と安全保障理事会が後任の裁判官を選出する。サラーム氏は首都ベイルート生まれ。18