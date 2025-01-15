大谷はドジャースと10年7億ドルの契約を締結…年俸の97％が後払いドジャース・大谷翔平投手は2023年12月、当時のスポーツ史上最高額となる10年総額7億ドル（当時1014億円）の契約を結んだ。契約1年目から「54本塁打＆59盗塁」と異次元の成績を残し、チームは世界一、自身も3度目のMVPに選ばれた。巨額契約ながらも米メディアは「バーゲン」と見ているようだ。米スポーツ局「FOXスポーツMLB」の公式X（旧ツイッター）は14日（日