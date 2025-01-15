【週刊少年マガジン 2025年7号】 1月15日 発売 価格：400円 講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2025年7号」を本日1月15日に発売した。価格は400円。表紙と8ページの巻頭グラビアを乃木坂46の遠藤さくらさんが飾る。 巻頭カラーには、今号から連載がスタートする野球マンガ「スルガメテオ」が登場。センターカラーに