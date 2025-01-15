美津村／美津村燕窩エキス研究所は、自社最高品質燕窩エキスドリンク【湧生源MAX body vitalizer】を2025年1月20日に発売します。※燕窩(えんか)＝アナツバメの巣 美津村／美津村燕窩エキス研究所「湧生源MAX body vitalizer」 美津村／美津村燕窩エキス研究所は、自社最高品質燕窩エキスドリンク【湧生源MAX body vitalizer】を2025年1月20日に発売。 ■商品の特徴＊原材料・天然燕窩エキス自社特別製造(限