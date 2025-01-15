結婚生活では、互いに理解し合い、支え合いながら共に成長していくことが大切です。今回は、見直した方がいい夫のNG言動を紹介します。言葉遣いが荒い結婚していて、お互いに安心できる関係だからといって何を言ってもいいわけではありませんよね。夫の言葉遣いが自分にだけ荒いと感じた時は、やめてもらうように言ってみましょう。家庭問題をないがしろにする「大丈夫」と軽く言って家族の問題をないがしろにする男性には要注意で