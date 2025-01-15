3月16日号砲の「大阪・関西万博開催記念ACNEXPOEKIDEN2025」で、箱根駅伝連覇の青学大など学生ランナーと、実業団のトップが争う。参加の大学は既に、昨年11月の全日本大学駅伝上位校の国学院大、駒大、青学大、創価大、早大、城西大、立大、帝京大と関西学連選抜の9校が発表されていたが、15日までに実業団で元日のニューイヤー駅伝を制した旭化成、トヨタ自動車、GMOインターネットグループなど8チームと実業団連合選