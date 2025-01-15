Bleeping Computerは1月12日(米国時間)、「Phishing texts trick Apple iMessage users into disabling protection」において、サイバー攻撃者がAppleのメッセージアプリ「iMessage」に組み込まれたフィッシング保護機能を無効にして悪用していると伝えた。最近、フィッシング保護機能を無効化するケースが急増しているという。Phishing texts trick Apple iMessage users into disabling protection.
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