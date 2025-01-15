演説を行うブリンケン米国務長官＝１４日、ワシントンＤＣ/Luis M. Alvarez/AP（ＣＮＮ）ブリンケン米国務長官は１４日、パレスチナ自治区ガザ地区の戦後計画についてこれまでで最も詳細な概要を示し、ガザ地区に権力の空白を残さないことの重要性を強調した。国務長官の退任を数日後に控えたブリンケン氏は、米シンクタンク、アトランティック・カウンシルでの演説で「中核要素」を発表した。計画はトランプ次期政権に引き継がれ