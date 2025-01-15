コメンテーターの玉川徹氏が１５日、テレビ朝日系の情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演し、三菱ＵＦＪ銀行の貸金庫から顧客資産十数億円を盗んだ今村由香理容疑者が窃盗の疑いで逮捕された事件を報じた。今村容疑者は練馬支店に勤務していた昨年９月、支店の貸金庫をスペアキーを使って無断で開け、顧客２人が預けていた金塊およそ２０キロ、２億６０００万円相当を盗んだ窃盗の疑いが持たれて