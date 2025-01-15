東宝が大幅高で５日ぶりに反発している。１４日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２４年３～１１月）連結決算が、売上高２３４１億６９００万円（前年同期比１５．３％増）、営業利益５２８億１００万円（同２６．９％増）、純利益３４１億４１００万円（同２０．２％増）と大幅増収増益となったことが好感されている。 映画営業事業で「名探偵コナン１００万ドルの五稜星（みちしるべ）」や「キングダム大