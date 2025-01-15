【SVリーグ】VC長野トライデンツ 1-3 東レアローズ静岡（1月11日・男子第12節）【映像】まさに変幻自在！ 圧巻のサービスエース変遷自在、圧巻のボールコントロールから繰り出された3連続サービスエースにアリーナがどよめいた。注目のシーンは1月11日に行われた大同生命SVリーグ男子第12節のVC長野トライデンツvs東レアローズ静岡で起こった。VC長野が第1セットを奪って迎えた第2セット。19-18の接戦でサーブを迎えたのはVC