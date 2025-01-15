オーストラリアで目撃された怪しい2人組の男たち。全身黒い服を身にまとい、念入りに何かの準備をしています。1人が壁の向こうに歩いて行ったと思いきや、次の瞬間、慌てて現場から逃げ出します。飲食店に放火しようとしたところ、誤って自分のズボンに火をつけてしまったのです。もう1人も道具を回収し、急いで仲間を追いかけます。ジタバタしながら必死に火を消そうとする男。お尻の部分に火がついていたため、ズボンを